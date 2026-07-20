buongiorno in dubbio il napoli valuta gatti solet e badiashile

Il Napoli sta monitorando le condizioni di Alessandro Buongiorno, il cui problema al ginocchio potrebbe richiedere un intervento chirurgico. Nel frattempo, la società valuta anche l’acquisto di nuovi difensori, con Gatti, Solet e Badiashile tra i nomi presi in considerazione. La squadra cerca soluzioni per rinforzare la linea difensiva in vista delle prossime partite.

Il Napoli attende indicazioni definitive sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Il problema al ginocchio del difensore potrebbe richiedere un intervento chirurgico. Una decisione che avrebbe conseguenze dirette anche sulle strategie di mercato. La società vuole capire se i tempi di recupero saranno compatibili con l’inizio della stagione. In caso contrario, la dirigenza potrebbe accelerare per aggiungere un nuovo centrale alla rosa di Massimiliano Allegri. Il profilo maggiormente apprezzato resta Federico Gatti. Il difensore è conosciuto bene sia dal tecnico sia dal direttore sportivo Giovanni Manna, che hanno già lavorato con lui durante l’esperienza alla Juventus. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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