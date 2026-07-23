Il Napoli sta valutando l'acquisto di Federico Gatti e Oumar Solet per rinforzare la difesa in questa sessione estiva. Allegri, invece, ha richiesto con urgenza un nuovo difensore centrale. La trattativa riguarda principalmente i due calciatori, entrambi in evidenza come possibili arrivi per il club partenopeo. Nessuna altra informazione sui tempi o dettagli delle operazioni.

Federico Gatti e Oumar Solet sono i due nomi caldi per il Napoli per rinforzare il reparto arretrato in questa sessione estiva. Allegri chiede l’acquisto di un difensore centrale in tempi rapidi. Gatti e il nodo Juventus: trattativa complicata. L’emergenza difensiva spinge il tecnico a chiedere interventi rapidi sul mercato. Gatti rappresenta il primo obiettivo, ma negoziare con la Juventus per un difensore bianconero comporta complessità notevoli. Il centrale sarebbe fuori dal progetto juventino, tuttavia due club rivali raramente facilitano operazioni di questo tipo, soprattutto quando entrambi hanno priorità diverse da affrontare nel mercato estivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Gatti e non solo: priorità alla difesa, spunta un altro big della Serie A

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