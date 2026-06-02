Il Napoli ha fatto un'offerta per il difensore spagnolo, che gioca in Serie A, proveniente dalla Lazio. La società partenopea ha mostrato interesse e ha avanzato una proposta, ma la Lazio ha respinto senza possibilità di trattativa. Gila, che ha concluso la stagione con buoni risultati, rimane in forza alla squadra biancoceleste. La trattativa tra le due società si è interrotta con un rifiuto deciso.

Mario Gila finisce nel mirino del Napoli per la difesa, ma la Lazio risponde con un no secco. Il difensore spagnolo, reduce da un’annata positiva, attira gli azzurri che spingono con decisione per portarlo a Castel Volturno. Gila e il Napoli: la Lazio per ora dice di no. Gli azzurri hanno manifestato un interesse concreto e stanno lavorando per trovare la formula giusta. Tuttavia, la risposta della società capitolina è netta: il club romano ha deciso di fare muro e puntare sul trattenimento del giocatore. Come rivela Sky Sport, la Lazio accetta il rischio di perderlo a zero pur di non cederlo in questa sessione di mercato (il suo contratto scade a giugno del 2027). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Non solo Rabiot, assalto per un altro big della Serie A: risposta netta

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