allegri vuole rinfonzare la difesa spunta il nome di gatti dalla juventus

Il Napoli sta cercando un difensore e ha messo nel mirino Gatti dalla Juventus. Dopo aver abbandonato l’idea di acquistare Mario Gila, il club azzurro continua a valutare altre opzioni per rinforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione. La trattativa con la Juventus non è ancora avviata, ma il nome di Gatti resta tra le possibilità. La società lavora per trovare la soluzione più adatta alla rosa.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Dopo il raffreddamento della trattativa per Mario Gila, il club azzurro sta sondando nuove alternative per il reparto arretrato. Il difensore della Lazio era stato individuato come uno degli obiettivi principali e, secondo le indiscrezioni, il Napoli aveva già trovato un accordo di massima con il giocatore dal punto di vista economico. Nelle ultime ore, però, il Milan avrebbe sorpassato gli azzurri nella corsa allo spagnolo, ormai sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Per questo motivo la dirigenza partenopea avrebbe accelerato i contatti per Federico Gatti, come riportato da Sportmediaset. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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