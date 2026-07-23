Nella città di Fano sono state registrate 469 colonie di gatti, secondo i dati dell'Ast. Questo numero rappresenta una media di una colonia ogni 128 abitanti, ma non indica quante bestiole siano effettivamente presenti. La ricognizione è stata avviata per aggiornare le informazioni sulle colonie feline nel territorio.

di Tiziana Petrelli Sono 469 le colonie feline registrate dall’Ast nel territorio di Fano. Un numero enorme sulla carta, pari a una colonia ogni 128 abitanti, ma che non dice quanti gatti vivano realmente oggi in città. Dietro quella cifra, infatti, ci sono censimenti risalenti anche a molti anni fa, colonie nel frattempo scomparse e altre che, al contrario, continuano a crescere per l’arrivo di nuovi animali. È per mettere ordine in una fotografia diventata ormai troppo sfocata che l’assessore alla Tutela degli animali Loredana Maghernino ha chiesto una verifica completa. "Il dato sul numero dei gatti è molto ballerino – spiega – perché un animale può morire, sparire o essere adottato senza che l’informazione venga comunicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gatti, 469 colonie: scatta la ricognizione

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