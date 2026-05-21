Maltempo a Ortona al via la ricognizione la ricognizione dei danni | pubblicato l' avviso per privati e attività economiche

A Ortona è stata avviata la procedura per la valutazione dei danni causati dal maltempo di marzo. Il Comune ha divulgato un avviso rivolto ai cittadini e alle attività commerciali interessate, invitandoli a presentare le proprie richieste di risarcimento. La ricognizione dei danni riguarda aree pubbliche e private, con l’obiettivo di raccogliere tutte le segnalazioni necessarie per le eventuali azioni di intervento. La procedura è aperta e le persone interessate possono fare domanda entro i termini stabiliti.

Al via a Ortona al via la ricognizione la ricognizione dei danni del maltempo dello scorso marzo: il Comune ha pubblicato l'avviso per privati e attività economiche.L’avviso fa riferimento all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1189 del 4 maggio 2026 e alle disposizioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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