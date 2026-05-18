Gatti colonie feline e tutela animale | la serata informativa a Cadoneghe

Mercoledì 20 maggio alle 19 si terrà a Cadoneghe una serata dedicata alla tutela e alla gestione delle colonie feline e alla cura dei gatti. L’evento, pensato per informare e sensibilizzare i partecipanti, si focalizza sulle pratiche di conoscenza e rispetto nei confronti degli animali domestici e dei felini che vivono in libertà. La serata prevede interventi e momenti di confronto con esperti del settore e si rivolge a chi desidera approfondire aspetti legati alla tutela animale.

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Conoscere, rispettare, proteggere i gatti. È questo il messaggio al centro della serata informativa e formativa dedicata ai felini, in programma mercoledì 20 maggio, alle ore 19.30, nella sala Italo Calvino di Cadoneghe. La serata affronterà diversi aspetti legati alla presenza dei gatti nelle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Augusta. Randagismo felino tra anni di silenzi, interventi improvvisati e fuorilegge Sullo stesso argomento Nord Roma: 83 gatti sterilizzati per proteggere le colonie feline? Cosa scoprirai Come influisce la sterilizzazione sulla nascita di nuovi cuccioli in zona? Perché la gestione delle colonie è fondamentale per... A Prata di Pordenone una serata informativa a tutela dei gatti"???????????????"????????????????????????!Una serata informativa gratuita, aperta a tutta la cittadinanza per dare informazioni utili sulla tutela e... #Randagismo - Al via la campagna comunale di #sterilizzazione dei #gatti. Le colonie feline riconosciute potranno richiedere la sterilizzazione di un massimo di cinque gatti per ciascuna colonia. Domande entro il 6 giugno 2026 comune.oristano.it/it/novita/not x.com Un'oasi felina per i gatti del paese: Comune e volontari pensano al nuovo progettoSi è svolto l'incontro tra l'amministrazione comunale di Scansano e i volontari che si occupano delle colonie feline del territorio e, più in generale, del benessere degli animali. Al centro dell'inco ... corrieredimaremma.it TIVOLI – SOS gatti, in due mesi censiti e sterilizzati 42 femmine e 23 maschiOtto colonie locali censite e 65 gatti sterilizzati, di cui 42 femmine e 23 maschi. E’ il bilancio dei primi due mesi di attività di SOS Gatti – Progetto in comune, l’iniziativa promossa in collabor ... tiburno.tv