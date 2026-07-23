La squadra ha affrontato il Trastevere in un'amichevole e ha vinto con un punteggio di 6-0. La partita si è svolta in due tempi da 35 minuti, con formazioni diverse per ciascun periodo. Dopo il primo test contro la Primavera, anche in questa occasione il tecnico ha mantenuto un sorriso. Durante la partita, il giocatore ha segnato subito il primo gol.

Dopo il primo test amichevole contro la Primavera, torna in campo la Roma per la sfida contro il Trastevere vinta 6-0. Due tempi da 35 minuti ciascuno con due formazioni diverse per frazione., Nella prima - fatto salvo le assenze comandate - Gasperini ha provato l'undici più vicino a quello titolare. Esordio e gol dopo due minuti per Malen, rientrato ieri dalle vacanze post mondiale come Ndicka (anche lui titolare). Con lui anche Dybala che ha trovato la rete del 2-0. Poi le reti di Cristante, Cherubini, Angelino e Arena a chiudere la gara., Assente Soulé ma semplicemente per motivi gestionali. Sospiro di sollievo per Niccolò Pisilli. Il centrocampista nella giornata di ieri si era fermato per un problema muscolare al polpaccio, gli esami strumentali hanno però escluso lesioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Gasp sorride ancora: Trastevere battuto 6-0 e Malen subito in gol

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