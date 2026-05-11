Malen-gol al 101’ ribaltone Roma Gasp tiene vivo il sogno Champions

Nel finale di partita, al 101’, la Roma ha trovato il gol che le ha permesso di ribaltare il risultato contro il Parma, chiudendo sul 3-2 e portando a casa la vittoria con un punteggio complessivo di 5-3. La partita si è conclusa con emozioni intense e colpi di scena, mantenendo vivo il sogno della qualificazione in Champions League per la squadra di casa. I giocatori scesi in campo hanno mostrato impegno e determinazione fino all’ultimo minuto.

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Parma 2 Roma 3 (3-5-2): Suzuki 6; Circati 6.5, Troilo 6, Valenti 5; Delprato 5.5 (29’ st Britschgi 5.5), Ordonez 6, Keita 7.5, Nicolussi Caviglia 6.5 (34’ st Estevez sv), Valeri 6.5 (29’ st Carboni 6); Strefezza 7 (8’ st Pellegrino 6.5), Elphege 5.5 (34’ st Almqvist sv). Allenatore: Cuesta 6. ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 6, Ndicka 5, Hermoso 5.5 (8’ st Ghilardi 6); Celik 6 (30’ st Rensch 7), Cristante 6 (13’ st El Aynaoui 5.5), Koné 6 (30’ st Venturino 5.5), Wesley 6; Soulé 6 (13’ st Pisilli 6), Dybala 6.5; Malen 7.5. Allenatore: Gasperini 6.5. Arbitro: Chiffi di Padova 6. Reti: 22’ pt Malen; 2’ st Strefezza, 42’ st Keita, 49’ st Rensch, 55’ st (rig.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Malen-gol al 101’, ribaltone Roma . Gasp tiene vivo il sogno Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Malen ha segnato 10 gol: nemmeno con lui Gasp porta la Roma in Champions?Malen ha segnato 10 gol: nemmeno con lui Gasp porta la Roma in Champions? L’olandese Donyell Malen ha giocato la prima partita in Serie A il 18... Roma, Malen da record: 13 gol per il sogno ChampionsÈ una domenica destinata a restare impressa negli annali della Serie A quella che ha visto Donyell Malen prendersi definitivamente le chiavi della... Argomenti più discussi: Rassegna Stampa | Il sogno continua; Malen-gol al 101’, ribaltone Roma . Gasp tiene vivo il sogno Champions; Pazza Roma, magico Malen al 101': ribaltone a Parma. Gasp non si ferma più. Milan agganciato; Pazza Roma, magico Malen al 101?: ribaltone a Parma. Gasp non si ferma più. Milan agganciato.