Malen-gol al 101’ ribaltone Roma Gasp tiene vivo il sogno Champions

Da sport.quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel finale di partita, al 101’, la Roma ha trovato il gol che le ha permesso di ribaltare il risultato contro il Parma, chiudendo sul 3-2 e portando a casa la vittoria con un punteggio complessivo di 5-3. La partita si è conclusa con emozioni intense e colpi di scena, mantenendo vivo il sogno della qualificazione in Champions League per la squadra di casa. I giocatori scesi in campo hanno mostrato impegno e determinazione fino all’ultimo minuto.

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Parma 2 Roma 3 (3-5-2): Suzuki 6; Circati 6.5, Troilo 6, Valenti 5; Delprato 5.5 (29’ st Britschgi 5.5), Ordonez 6, Keita 7.5, Nicolussi Caviglia 6.5 (34’ st Estevez sv), Valeri 6.5 (29’ st Carboni 6); Strefezza 7 (8’ st Pellegrino 6.5), Elphege 5.5 (34’ st Almqvist sv). Allenatore: Cuesta 6. ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 6, Ndicka 5, Hermoso 5.5 (8’ st Ghilardi 6); Celik 6 (30’ st Rensch 7), Cristante 6 (13’ st El Aynaoui 5.5), Koné 6 (30’ st Venturino 5.5), Wesley 6; Soulé 6 (13’ st Pisilli 6), Dybala 6.5; Malen 7.5. Allenatore: Gasperini 6.5. Arbitro: Chiffi di Padova 6. Reti: 22’ pt Malen; 2’ st Strefezza, 42’ st Keita, 49’ st Rensch, 55’ st (rig.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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