In Puglia, i prezzi del gasolio sono aumentati del 12% in venti giorni, superando i due euro al litro. La variazione si riflette sui costi di carburante, che incidono sui viaggi degli automobilisti. Molti cittadini esprimono insoddisfazione e preferiscono spostarsi in treno durante le vacanze. La crescita dei prezzi alla pompa ha portato a un aumento delle spese per il rifornimento.

La soglia psicologica è ormai abbattuta e il rialzo dei prezzi alla pompa si fa sentire con forza sulle tasche dei cittadini. Con il carburante stabilmente sopra i due euro al litro, muoversi è diventato un lusso da pianificare con estrema attenzione. Tra vacanze ridimensionate, itinerari calcolati al chilometro e un ricorso sempre più frequente alle due ruote o al trasporto pubblico, gli automobilisti uno scenario fatto di rinunce quotidiane e nuove strategie per contenere le spese. Il gasolio in Puglia è alle stelle: +12% in 20 giorni. A tracciare un quadro amaro dell'impatto economico sui viaggiatori è Vittorio Perna, che sottolinea la differenza abissale rispetto al passato: «Oggi si spendono anche quaranta euro in più per un pieno, percorrendo gli stessi chilometri, se non addirittura meno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Gasolio alle stelle in Puglia: +12% in 20 giorni. Automobilisti infuriati: «Le vacanze meglio in treno»

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Mortaccivostra gasolio e benzina alle stelle e nessuno dice e fa niente. Parlano del gioielliere e scontri ecc ecc. Che paese de . #mortacci x.com

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