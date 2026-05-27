Attilio pendolare per 38 anni | Milano è invivibile costi alle stelle Meglio due ore di treno ogni giorno

Notizia in breve

Un pendolare con 38 anni di esperienza ha dichiarato che vivere a Milano è diventato difficile a causa dei costi elevati e degli affitti elevati. Per lavorare in città, è costretto a viaggiare due ore in treno ogni giorno. La città attrae lavoratori, ma le spese e il costo della vita spingono molti a spostarsi altrove, rendendo insostenibile la permanenza stabile.