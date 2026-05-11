Voli cancellati ritardi e prezzi alle stelle | la guida per salvare le vacanze estive
Quest’estate molte persone si trovano ad affrontare cancellazioni di voli, ritardi e tariffe in aumento, a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio e delle tensioni geopolitiche che influenzano il settore aereo. La possibilità di riduzioni nei collegamenti aerei contribuisce a creare incertezza per chi ha programmato le proprie vacanze. Conoscere i diritti dei passeggeri può aiutare chi si trova coinvolto in questi disagi a tutelarsi e a evitare perdite economiche significative.
Vacanze estive sempre più tra incertezze e aumenti dei costi. In uno scenario segnato da rincari del petrolio, tensioni geopolitiche e possibile riduzione dei voli, conoscere i propri diritti può fare la differenza tra una vacanza salvata e migliaia di euro persi. A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha preparato una guida per aiutare i consumatori a orientarsi tra diritti, rimborsi, risarcimenti e assicurazioni viaggio, anche alla luce delle nuove linee guida europee sul trasporto aereo. Voli cancellati: quando spettano rimborso e assistenza. Chi ha organizzato una vacanza “fai da te”, acquistando separatamente volo, hotel e servizi turistici, gode di tutele precise in caso di cancellazione del volo.🔗 Leggi su Panorama.it
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