gasolio alle stelle imprese al collasso

Il prezzo del gasolio ha superato i 2,10 euro al litro, con picchi oltre i 2,27 euro in Toscana, specialmente a Massa Carrara. Questa escalation sta provocando gravi difficoltà nel settore dell’autotrasporto, con molte imprese in crisi.

Il superamento della soglia dei 2,10 euro al litro per il gasolio, con picchi superiori in Toscana e in particolare a Massa Carrara (servito oltre 2,27 euro), sta mettendo in grave crisi l’autotrasporto. Lo denuncia la Cna Fita, sottolineando il rapido esaurimento della tregua registrata all’inizio del mese. In una sola settimana l’incremento è stato di quasi sette centesimi. Rispetto ai valori di metà gennaio, intorno a 1,660 euro al litro, l’aumento aveva già raggiunto il 18%. La nuova accelerazione è alimentata dalla grave instabilità dei mercati energetici internazionali dalle forti limitazioni ai traffici attraverso lo Stretto di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Costi alle stelle, l'agricoltura sotto pressione - Agorà 23/04/2026

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