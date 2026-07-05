I prezzi del carburante tornano alle stelle | gasolio al self di nuovo sopra i due euro

Il prezzo del gasolio al self service in autostrada ha superato di nuovo i 2 euro al litro, segnando un aumento rispetto ai giorni precedenti. La soglia è stata raggiunta di nuovo, anche se di poco, causando preoccupazione tra gli automobilisti. I prezzi dei carburanti continuano a salire, rendendo più costosi i rifornimenti. Nessuna variazione significativa si registra per altri tipi di carburante.

Roma, 5 luglio 2026 – I prezzi dei carburanti tornano alle stelle. Il gasolio al self service in autostrada supera di nuovo, anche se di poco, la soglia dei 2 euro al litro. È il secondo giorno di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise scattato dallo scorso 3 luglio. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto infatti che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi, oggi, domenica 5 luglio 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,841 euro per la benzina (ieri 1,820) e 1,922 euro per il gasolio (ieri 1,899). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,932 euro per la benzina (ieri 1,907) e 2,004 per il gasolio (1,978 ieri). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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