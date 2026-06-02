I pescherecci lungo il litorale veneto sono in sciopero a causa dell’aumento del costo del gasolio. Da Chioggia a Caorle, le marinerie hanno sospeso le attività per protestare contro le promesse non mantenute riguardo ai prezzi e alle condizioni di lavoro. La protesta coinvolge diverse imbarcazioni e si concentra sulle difficoltà economiche legate all’aumento dei carburanti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle associazioni di categoria.

VENEZIA - Dal mercato ittico di Chioggia a quello di Caorle, lungo il litorale veneto è iniziata la settimana di agitazione delle marinerie. Le motivazioni che hanno spinto una cinquantina di pescatori chioggiotti a fermare le macchine sono scritte nero su bianco sulle lenzuola: “Stanchi delle promesse non mantenute”; “Burocrazia troppo lenta, blocca gli aiuti necessari”; “Chiediamo il rinnovo del credito di imposta”; “Salviamo la pesca”. Intervenendo in assemblea, il referente sindacale Marco Spinadin ha espresso apprezzamento per la convocazione da parte del Governo prevista per domani a Roma, ma ha anche spiegato le due motivazioni della protesta: «Per il credito di imposta stavamo attendendo un codice da inserire nell’F24, ma non è ancora ben definita la modalità. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Gasolio alle stelle, pescherecci in sciopero: «Stanchi delle promesse non mantenute»

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