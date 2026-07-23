Dopo la partita contro il Nago Torbole, Simone Santoro ha parlato ai giornalisti. Ha detto che la squadra sta lavorando intensamente e che il mister ha portato entusiasmo. Ha anche osservato che i meccanismi collettivi sono migliorati rispetto alla partita precedente. Santoro ha poi menzionato che Galloppa ha portato nuove idee e che il lavoro con la palla è stato importante durante la gara.

Mezzana (TN) Alla fine del match con il Nago Torbole è Simone Santoro a presentarsi davanti a microfoni e taccuini. "Stiamo lavorando tanto e bene, il mister ha portato tanto entusiasmo, i meccanismi in questa gara sono andati meglio rispetto alla gara di domenica scorsa. Galloppa ci chiede tanto lavoro con la palla, ha portato idee nuove e ovviamente dobbiamo lentamente assimilarle, siamo comunque sulla strada giusta. Sugli esterni abbiamo giocatori importanti, e in generale la società sta formando una squadra molto competitiva". Sul nuovo gruppo: "Sono arrivati tanti giovani, noi vecchi dobbiamo essere per loro dei trascinatori, ma ci stiamo amalgamando molto bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Galloppa ha portato idee nuove. Grande lavoro palla al piede"

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