Galloppa ha portato idee nuove Grande lavoro palla al piede
Dopo la partita contro il Nago Torbole, Simone Santoro ha parlato ai giornalisti. Ha detto che la squadra sta lavorando intensamente e che il mister ha portato entusiasmo. Ha anche osservato che i meccanismi collettivi sono migliorati rispetto alla partita precedente. Santoro ha poi menzionato che Galloppa ha portato nuove idee e che il lavoro con la palla è stato importante durante la gara.
Mezzana (TN) Alla fine del match con il Nago Torbole è Simone Santoro a presentarsi davanti a microfoni e taccuini. "Stiamo lavorando tanto e bene, il mister ha portato tanto entusiasmo, i meccanismi in questa gara sono andati meglio rispetto alla gara di domenica scorsa. Galloppa ci chiede tanto lavoro con la palla, ha portato idee nuove e ovviamente dobbiamo lentamente assimilarle, siamo comunque sulla strada giusta. Sugli esterni abbiamo giocatori importanti, e in generale la società sta formando una squadra molto competitiva". Sul nuovo gruppo: "Sono arrivati tanti giovani, noi vecchi dobbiamo essere per loro dei trascinatori, ma ci stiamo amalgamando molto bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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