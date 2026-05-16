Nuove generazioni e lavoro Un’altra giornata tra idee e visioni
Ieri in Italia si è svolto un evento intergenerazionale dedicato al tema delle nuove generazioni e del lavoro. Più di 75 rappresentanti di aziende, manager e figure istituzionali hanno partecipato al Next JEn Consulting, un appuntamento che si concentra sul ripensamento del recruiting e dell’orientamento professionale nel settore della consulenza. L’incontro ha visto confronti tra diverse generazioni, con l’obiettivo di esplorare idee e approcci innovativi legati al mondo del lavoro e alle future modalità di inserimento lavorativo.
Gli Atenei di tutta Italia hanno incontrato ieri più di 75 esponenti di aziende, manager e rappresentanti istituzionali al Next JEn Consulting, l’evento intergenerazionale che ripensa il recruiting e l’ orientamento nel mondo della consulenza. Dopo il successo della prima edizione, svoltasi a Roma lo scorso settembre, l’evento è approdato sotto le Torri, nelle sale dell’hotel Royal Carlton, dove i lavori continuano anche oggi, fino alle 18. L’evento è co-organizzato da JE Italy, la confederazione nazionale che rappresenta le Junior Enterprise italiane, associazioni no profit gestite da studenti universitari che operano come vere società di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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