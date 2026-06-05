A Carrara, il club sta valutando i candidati per la guida tecnica dopo l'esonero di Calabro. Le opzioni più accreditate sono Daniele Galloppa e Francesco Magnanelli, considerati i profili preferiti rispetto ad altre candidature. La decisione finale non è ancora stata annunciata, ma la preferenza sembra orientata verso queste due figure. La ricerca del nuovo allenatore prosegue senza comunicazioni ufficiali.

Sembra che a Carrara per il dopo Calabro si stia verificando un’inversione di tendenza con la linea "verdissima", incarnata da Daniele Galloppa e Francesco Magnanelli, che sta prendendo il sopravvento su altre candidature. Motivazione, entusiasmo ma anche capacità di entrare in punta di piedi in un ambiente già ben funzionante sposando il modo di far calcio della società apuana. E’ questo quello che cerca il patron Gemignani e che paradossalmente potrebbe trovare più facilmente proprio in un debuttante che arriverebbe all’ombra delle Alpi Apuane con la "bava alla bocca", per usare un termine caro al tecnico uscente, considerando la serie B come l’occasione della vita e la Carrarese come un vero top club. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrarese al lavoro per il dopo Calabro. Galloppa e Magnanelli i candidati ideali

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