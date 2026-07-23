Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 ufficiali | caratteristiche prezzi e novità

Da pantareinews.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'evento Galaxy Unpacked del 22 luglio 2026, Samsung ha annunciato ufficialmente i nuovi smartwatch Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9. Entrambi i modelli sono stati presentati con dettagli sulle caratteristiche tecniche e i prezzi di vendita. La presentazione ha incluso informazioni sulle novità introdotte rispetto ai modelli precedenti, senza tuttavia specificare i dettagli tecnici o i prezzi esatti. La comunicazione si è concentrata sull’uscita ufficiale dei dispositivi.

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Durante il Galaxy Unpacked del 22 luglio 2026, Samsung ha presentato anche la nuova generazione di smartwatch: Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9. Entrambi i modelli puntano a diventare, nelle parole dell’azienda, un vero “compagno di salute al polso”, grazie a un salto generazionale su batteria, display e funzioni di monitoraggio basate sull’intelligenza artificiale. Con questa nuova generazione Samsung punta a rafforzare ulteriormente il proprio ecosistema Galaxy. I nuovi smartwatch dialogano infatti in modo sempre più profondo con Galaxy AI, One UI 9 e i nuovi smartphone Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8, offrendo un’esperienza sempre più integrata tra salute, produttività e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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