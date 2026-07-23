Durante l'evento Galaxy Unpacked del 22 luglio 2026, Samsung ha annunciato ufficialmente i nuovi smartwatch Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9. Entrambi i modelli sono stati presentati con dettagli sulle caratteristiche tecniche e i prezzi di vendita. La presentazione ha incluso informazioni sulle novità introdotte rispetto ai modelli precedenti, senza tuttavia specificare i dettagli tecnici o i prezzi esatti. La comunicazione si è concentrata sull’uscita ufficiale dei dispositivi.

Durante il Galaxy Unpacked del 22 luglio 2026, Samsung ha presentato anche la nuova generazione di smartwatch: Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9. Entrambi i modelli puntano a diventare, nelle parole dell’azienda, un vero “compagno di salute al polso”, grazie a un salto generazionale su batteria, display e funzioni di monitoraggio basate sull’intelligenza artificiale. Con questa nuova generazione Samsung punta a rafforzare ulteriormente il proprio ecosistema Galaxy. I nuovi smartwatch dialogano infatti in modo sempre più profondo con Galaxy AI, One UI 9 e i nuovi smartphone Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8, offrendo un’esperienza sempre più integrata tra salute, produttività e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 ufficiali: caratteristiche, prezzi e novità

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Galaxy Watch Ultra 2 y Galaxy Watch 9: ¿Que tienen de nuevo

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#Samsung lancia Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9, con nuove funzioni per salute, sport e immersioni. I modelli arrivano in Italia dal 7 agosto, con prezzi da 409 euro; i preordini partono il 22 luglio nei mercati selezionati. x.com

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