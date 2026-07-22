Samsung ha annunciato i Galaxy Watch Ultra 2 e Galaxy Watch 9, due modelli di smartwatch. I dispositivi permettono agli utenti di monitorare il proprio stato di salute e ottenere informazioni dettagliate con facilità. La presentazione è avvenuta a Milano il 22 luglio. Entrambi i modelli sono progettati per offrire una connessione più approfondita con i dati sulla salute, senza bisogno di altri strumenti.

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Samsung Electronics annuncia i nuovi Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9. Si tratta di una nuova era per la salute connessa: gli utenti potranno accedere ad informazione approfondite e significative sul proprio stato di salute semplicemente indossando i dispositivi. Per favorirne l'utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i nuovi modelli sono dotati di batteria più capiente e il display più luminoso mai realizzato su Galaxy Watch, oltre alla piattaforma Snapdragon Wear Elite2. "In Samsung ci impegniamo ad aiutare le persone a vivere meglio. Il nostro obiettivo è rendere il passaggio da un approccio reattivo alla cura a uno proattivo il più semplice possibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Samsung presenta i nuovi Galaxy Watch Ultra 2 e Galaxy Watch9

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Samsung Galaxy Watch Ultra 2: What's Actually New

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