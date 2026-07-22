galaxy watch 9 e watch ultra 2 sono gli smartwatch di samsung che ti accompagnano ovunque in ufficio in palestra o a 40 metri sotto il mare

Samsung ha presentato i nuovi smartwatch Galaxy Watch 9 e Watch Ultra 2. Entrambi sono progettati per essere utilizzati in diversi contesti, dall’ufficio alla palestra, fino a immersioni a 40 metri di profondità. I dispositivi sono stati annunciati come adatti a ogni situazione, senza specificare ulteriori dettagli tecnici o funzionalità. La notizia è stata diffusa attraverso un articolo su GQ Italia, dove vengono segnalati come prodotti indipendentemente selezionati, con eventuali commissioni di affiliazione per chi acquista tramite i link.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non solo smartphone pieghevoli, anche gli orologi Samsung si rinnovano in queste ore. In queste ore il gruppo coreano ha tolto i veli a Galaxy Watch 9 e Galaxy Watch Ultra 2, le ultime declinazioni dei suoi smartwatch dedicati rispettivamente a chi traccia sport e salute e a chi è alla ricerca costante dei propri limiti. Lo smartwatch per il quotidiano. Il watch più “ordinario” dei due è anche il più adatto alla maggior parte delle persone. L'impianto di... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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GALAXY WATCH ULTRA - DEPOIS DE 1 ANO - Ainda vale a pena!

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wearnews.it/2026/07/16/sam… A pochi giorni dalla presentazione, prendono forma i nuovi smartwatch Samsung Galaxy Watch 9 e Watch Ultra 2 all'insegna dell'IA #Samsung #SamsungGalaxy #GalaxyWatch #GalaxyWatch9 #WatchUltra2 #smartwatch #watc x.com

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