L'ex sottosegretario ha commentato sulla morte di un giovane, affermando che a Bologna non ci saranno processi sommari. Ha criticato chi inseguiva un sospetto, definendo gli agenti non come repressori, ma come parte di un clima inquinato dalla maggioranza politica. Ha anche sottolineato la necessità di un procedimento equo, senza saltare le fasi giudiziarie. La sua posizione si inserisce in un dibattito acceso sulle modalità di gestione delle proteste e sulla responsabilità delle forze dell’ordine.

La metamorfosi di Gabrielli. L'ex sottosegretario del governo Draghi, intervenendo sulla morte di Abderrahim Fakir, evidenzia come gli agenti, in questo caso, non siano dei «repressori», ma siano, al contrario, «le curve», riferendosi all'attuale maggioranza, a «inquinare il clima». L'ex direttore del Sisde, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, prendendo le difese di chi nelle ultime ore è finito nel mirino di una certa sinistra, chiarisce come il «cosiddetto contenimento», pur essendo «una delle attività più complicate e delicate che un operatore di polizia è chiamato a svolgere» e dunque presupponendo «professionalità», abbia delle «variabili» legate «al contesto e al soggetto, che possono condizionare l'esito dell'azione». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Gabrielli: «Bologna, no a processi sommari». Ma colpevolizzava chi inseguiva Ramy

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