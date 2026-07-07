Francesca Tucci lettera dei camici bianchi | Noi a giudizio sui social basta processi sommari
Un ospedale ha inviato una nota di cordoglio alla famiglia di una giovane di 24 anni morta dopo due interventi chirurgici. La donna, residente ad Afragola, è deceduta poche ore dopo il secondo intervento. La nota esprime vicinanza e cordoglio, senza ulteriori dettagli sulle cause. Nel frattempo, i medici hanno scritto una lettera aperta sui social, chiedendo di evitare processi sommari e di lasciarli giudicare in sede legale.
«Cordoglio e vicinanza». Sono state queste le prime parole ufficialmente scritte in una nota dell’ospedale Cardarelli rivolte alla famiglia di Francesca Antonia Tucci poche ore dopo la morte della 24enne di Afragola, sottoposta a due interventi chirurgici nel presidio. A distanza di alcuni giorni dall’alba del 2 luglio, quando la studentessa è morta nel reparto di Rianimazione, i direttori di Dipartimento del Cardarelli hanno scritto una lettera aperta per raccomandare cautela rispetto alle «piazze social con informazioni sommarie e spesso da chi non ha elementi sufficienti per farlo». La lettera «I processi sui social possono distruggere la sanità di tutti». 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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