Un ospedale ha inviato una nota di cordoglio alla famiglia di una giovane di 24 anni morta dopo due interventi chirurgici. La donna, residente ad Afragola, è deceduta poche ore dopo il secondo intervento. La nota esprime vicinanza e cordoglio, senza ulteriori dettagli sulle cause. Nel frattempo, i medici hanno scritto una lettera aperta sui social, chiedendo di evitare processi sommari e di lasciarli giudicare in sede legale.

«Cordoglio e vicinanza». Sono state queste le prime parole ufficialmente scritte in una nota dell’ospedale Cardarelli rivolte alla famiglia di Francesca Antonia Tucci poche ore dopo la morte della 24enne di Afragola, sottoposta a due interventi chirurgici nel presidio. A distanza di alcuni giorni dall’alba del 2 luglio, quando la studentessa è morta nel reparto di Rianimazione, i direttori di Dipartimento del Cardarelli hanno scritto una lettera aperta per raccomandare cautela rispetto alle «piazze social con informazioni sommarie e spesso da chi non ha elementi sufficienti per farlo». La lettera «I processi sui social possono distruggere la sanità di tutti». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Francesca Tucci, lettera dei camici bianchi: «Noi a giudizio sui social, basta processi sommari»

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