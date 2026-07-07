Una donna è deceduta dopo un intervento chirurgico presso il Cardarelli. I direttori di dipartimento hanno diffuso un messaggio in cui invitano a evitare processi sommari sui social media. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, che stanno seguendo da vicino i dettagli della situazione. La morte si è verificata in un contesto di intervento medico complesso.

«In questi giorni il nostro ospedale è al centro dell'interesse dei media che stanno seguendo la vicenda di una paziente deceduta al Cardarelli, a seguito di un delicato intervento. Come direttori di Dipartimento ci uniamo al cordoglio già espresso nei giorni scorsi dall'Azienda alla famiglia e ai cari della ragazza. Comprendiamo che un evento come questo susciti domande, e crediamo che il nostro operato debba essere valutato da chi ne ha la competenza, nelle sedi previste dall'ordinamento, con tutto il rigore che una valutazione seria richiede. È un diritto dei pazienti e delle famiglie, ed è anche nell'interesse della medicina stessa». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Francesca Tucci morta al Cardarelli, i direttori di dipartimento: no ai processi sommari sui social

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Francesca Tucci morta al Cardarelli, il padre: «Ho dovuto pagare per vederla morire»

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