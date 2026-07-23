G8 Genova Fratoianni | ragioni movimento sono vivissime oggi

A 25 anni dal G8 di Genova, si sono svolte commemorazioni con un corteo in città. La polizia ha bloccato alcuni manifestanti, mentre altri hanno marciato lungo il percorso. Non sono stati segnalati incidenti o scontri gravi. La commemorazione ha coinvolto diverse centinaia di persone, alcune delle quali hanno portato striscioni e fiori. La giornata è trascorsa senza particolari tensioni o interventi delle forze dell’ordine.

Roma, 23 lug. (askanews) - "A 25 anni dal G8 di Genova, oggi con Avs ricordiamo quelle giornate. Le ricordiamo per un dovere di memoria e le ricordiamo per un dovere del presente, perché le ragioni di quel movimento sono vivissime oggi in un mondo nel quale le diseguaglianze si sono accentuate in modo terribile, in cui la crisi climatica ha accelerato in modo impressionante, in cui la guerra è tornata a farsi strumento ordinario nella soluzione dei conflitti. Per questo quelle ragioni di Genova sono ancora attuali e chiedono a tutti e tutte noi di esercitare la memoria anche come una pratica di impegno quotidiano e presente". Così il leader di Avs Nicola Fratoianni, al convegno organizzato nella biblioteca del Senato dal partito "Vento a 25. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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