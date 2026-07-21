Speciale G8 Genova 2001 da Scajola alla polizia fino ai movimenti e Fratoianni | i ricordi e l’analisi degli errori commessi

Notizia in breve

Il 13 giugno 2007, in un’aula bunker di Bolzaneto, un ex detenuto descrisse con queste parole il caos nella scuola Diaz durante il G8 del 2001. La testimonianza svelò il clima di violenza e confusione nella notte tra il 21 e il 22 luglio, con riferimenti a interventi di forze dell’ordine e ai movimenti sociali coinvolti. Sono emersi ricordi di errori e tensioni, mentre varie figure politiche e istituzionali sono state coinvolte nelle analisi sullo svolgimento degli eventi.