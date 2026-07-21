Speciale G8 Genova 2001 da Scajola alla polizia fino ai movimenti e Fratoianni | i ricordi e l’analisi degli errori commessi
Il 13 giugno 2007, in un’aula bunker di Bolzaneto, un ex detenuto descrisse con queste parole il caos nella scuola Diaz durante il G8 del 2001. La testimonianza svelò il clima di violenza e confusione nella notte tra il 21 e il 22 luglio, con riferimenti a interventi di forze dell’ordine e ai movimenti sociali coinvolti. Sono emersi ricordi di errori e tensioni, mentre varie figure politiche e istituzionali sono state coinvolte nelle analisi sullo svolgimento degli eventi.
“Sembrava una macelleria messicana “. Con queste parole il 13 giugno del 2007, nell’aula bunker del carcere di Bolzaneto, Michelangelo Fournier rompeva il muro di omertà su quanto accadde all’interno della Diaz nella notte tra sabato 21 e domenica 22 luglio 2001 a Genova. Le parole di Fournier, comandante del primo reparto mobile di Roma, il contingente della Polizia di Stato che per primo sfondò i cancelli facendo irruzione nella scuola, furono fatte proprie e citate dalle sentenza n. 380852012 della Cassazione, che in questo modo mise la parola fine, almeno da un punto di vista giudiziario, sui fatti di quella notte. Il G8 di Genova di 25 anni fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Genova.
Notizie e thread social correlati
G8 Genova: Istituzioni, polizia e movimenti all’analisi dell’errore. Le interviste a Scajola, Trevisi e LutrarioA 25 anni dal G8 di Genova, le responsabilità sono state attribuite dalla magistratura, ma si discute ancora sulla ricostruzione degli eventi.
G8 Genova, Scajola: “Morte Giuliani ricordo più vivido, ereditammo errori da governo D’Alema”Durante un intervento pubblico, un politico ha ricordato con vividezza la morte di un manifestante durante il G8 di Genova.
Temi più discussi: Il passaggio della linea. Il G8 di Genova 25 anni dopo; Film di Daniele Vicari con Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano, Davide Iacopini, Ralph Amoussou che ricorda i tragici fatti del G8 di Genova del luglio del 2001; Cosa non abbiamo imparato dai processi del G8 di Genova; G8 di Genova, 25 anni dopo la ferita è ancora aperta: dai saccheggi alla morte di Carlo Giuliani.
Alle 16 va in onda uno speciale sui 25 anni dal G8 di Genova per ricordare, analizzare e discutere cosa sono stati questi anni e quali sfide attendono i movimenti. Con Supporto Legale, Osservatorio Repressione Marcello Anselmo e Giulia Carati Non mancate x.com
Speciale G8 Genova 2001, da Scajola alla polizia, fino ai movimenti e Fratoianni: i ricordi e l’analisi degli errori commessiSembrava una macelleria messicana. Con queste parole il 13 giugno del 2007, nell'aula bunker del carcere di Bolzaneto, Michelangelo Fournier rompeva il muro ... lapresse.it
Il G8 di Genova venticinque anni dopo: cosa resta di quelle giornate del 2001, come sono finiti i processi, come sono cambiate le proteste e i movimenti.? Limoni Extra, una puntata speciale di Annalisa Camilli. ?Sul sito, sulla app e su tutte le piattaforme di as facebook
G8 Genova - LA GRANDE BUGIA reddit
G8 di Genova, 25 anni dopo: uno speciale TGR Liguria per ricordare quei giorniIl racconto negli stessi luoghi simbolo per ricostruire la memoria di una vicenda che continua a segnare la storia del Paese ... rainews.it