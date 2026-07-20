Venticinque anni dopo il G8 di Genova, una portavoce della rete femminista dell’epoca ricorda come il contributo femminista al movimento sia stato progressivamente cancellato nel tempo. La ricorrenza ha portato a riflettere sulla perdita di quella presenza e sulla trasformazione del ricordo di quegli eventi. La testimonianza evidenzia come il ruolo delle donne e delle femministe sia stato minimizzato nel corso degli anni successivi.

La ricorrenza del G8 di Genova, che ho vissuto 25 anni fa come portavoce nel GSF della rete femministe dell’epoca, è stata per me significativa due volte, da allora: nel decennale del 2011, quando come rivista Marea organizzammo la seconda edizione di PuntoG, che nel 2001 portò la peculiare visione critica femminista alla globalizzazione e anche alle pratiche testosteroniche di parti del movimento. Poi nel ventennale, con l’uscita nel 2021 dell’unico libro, tra i tanti usciti, che ricorda quella voce femminista: Voi siete in gabbia noi siamo il mondo. Ho fatto mie da decenni le visioni e le analisi di alcune madri del movimento femminista:... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - G8 Genova, in 25 anni ho visto cancellare il contributo femminista a quel movimento

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