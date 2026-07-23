Venticinque anni fa, alcuni giovani veneti parteciparono alle proteste contro il G8 di Genova, coinvolti in movimenti no global, ambientalisti e attivisti cattolici. Ora, tra loro, ci sono chi lavora all’anagrafe, chi all’università e chi guida motoscafi di hotel. Nonostante il tempo passato, alcuni affermano che “la battaglia continua”.

Avevano venti, trent’anni. Ragazzi e ragazze dei movimenti no-global, delle associazioni ambientaliste, del mondo cattolico e dell’attivismo. Erano a Genova 25 anni fa per partecipare ai cortei e alla mobilitazione contro i «grandi della terra» al G8 del 2001. Oggi, non più ragazzi e studenti universitari ma padri di famiglia, ancora parteggiano per quel movimentismo: alcuni lo fanno attivamente (e talvolta li si scorge nelle foto dei presidi, dei centri sociali, delle rivendicazioni di piazza), altri hanno portato quell’impegno nel lavoro. Sono sindacalisti, dipendenti pubblici, operai, artisti, insegnanti, politici, ma anche avvocati, ingegneri, giornalisti. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - G8 di Genova, che fine hanno fatto i protagonisti veneti del movimento no global: chi lavora all’Anagrafe, chi all'università e chi guida i motoscafi degli hotel. «Ma la battaglia continua»

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