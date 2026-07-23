Ci sono programmi televisivi che, pur rappresentando un traguardo prestigioso per qualsiasi professionista, comportano anche una responsabilità enorme. Quando un volto storico decide di farsi da parte, trovare un successore all’altezza può rivelarsi molto più complicato del previsto. Ed è proprio quello che starebbe accadendo in casa Rai, dove Chi l’ha visto? sarebbe ancora alla ricerca della persona giusta a cui affidare il timone. Nessuno vuole raccogliere l’eredità di Federica Sciarelli: così Chi l’ha visto? resta orfano. La prossima stagione di Chi l’ha visto? dovrebbe segnare una svolta importante con l’ uscita di scena di Federica Sciarelli, che dopo oltre vent’anni alla guida del programma avrebbe scelto di intraprendere un nuovo percorso professionale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma è assurdo, nessuno vuole condurre Chi l’ha visto! Ben 8 conduttori hanno rifiutato: ecco chi sono, che succede ora?

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Francesca Fagnani pronta a condurre Chi l’ha visto, ma c’è un uomo che potrebbe rubarle il posto (ma non è un conduttore!)Francesca Fagnani è pronta a condurre “Chi l’ha visto?”, ma si parla di un possibile sostituto che non è un conduttore.

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