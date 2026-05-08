Il Sud sta vivendo un processo di spopolamento, con un invecchiamento della popolazione e una fuga di giovani e laureati. I dati mostrano che molte professionalità restano vuote a causa di un mismatch tra le competenze acquisite e le richieste delle aziende locali. Tuttavia, si parla anche di chi sceglie di tornare e di chi resta, creando opportunità di lavoro e di sviluppo. Ecco come individuare le occasioni di occupazione presenti nella regione.

I numeri ci consegnano un Mezzogiorno che invecchia, svuotandosi di cervelli e di giovani, laureati e diplomati, mentre quelli che restano scontano un paradossale disallineamento tra competenze acquisite e richieste dal mondo del lavoro, così grave da lasciare molte posizioni scoperte. Ne parliamo con Floridiana Ventrella, ceo di Lavoro al Sud, una piattaforma nata per ridurre i divari tra domanda e offerta e divenuta pian piano un ecosistema di professionalità appassionate e impegnate nel cambiare la narrazione sul Meridione. Ventrella, 36 anni, pugliese, è esperta di orientamento professionale e da anni lavora al fianco di giovani e professionisti che vogliono costruire il proprio futuro nel Sud Italia o tornarci con maggiore consapevolezza.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Sud si svuota? Ventrella: non raccontiamo solo chi parte, ma chi torna, chi resta e chi crea. Vi dico come trovare il lavoro che c’è!

Notizie correlate

Leggi anche: Milan da migliorare, i piani del Diavolo: chi resta, chi parte, chi è in bilico e cosa fa Modric

Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: chi resta e chi parte in estate. Spunta il nome di Malen

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La Calabria si svuota, invecchia e fa sempre meno figli. Piccoli comuni si spopolano ed è fuga dalle aree interne; Lavoro donne, in Italia solo il 58,2% delle madri con i figli in età prescolare ha un posto; Catanzaro e il declino del centro storico: così si svuota l’anima della città; Ufficio per il Processo, la denuncia della giudice Manca: Così si svuota una riforma chiave.

Il Sud si svuota? Ventrella: non raccontiamo solo chi parte, ma chi torna, chi resta e chi crea. Vi dico come trovare il lavoro che c’è!Su Noi Magazine l’intervista alla giovane founder della piattaforma Lavoro al Sud, che fa incontrare domanda e offerta cambiando la narrazione, con un ecosistema di passione e professionalità ... gazzettadelsud.it

La lunga emorragia, il Sud si svuota di laureati: 350mila in vent’anniIl Mezzogiorno investe in istruzione, forma laureati e li accompagna fino al titolo. Poi li vede partire. Negli ultimi vent’anni quasi 350mila giovani qualificati hanno lasciato il Sud per trasferirsi ... notizie.tiscali.it

IN CAMPO A BOLZANO CON TANTI BAMBINI FELICI!!! GRAZIE SUD TIROL AVETE FATTO UNA COSA PAZZESCA!!!! LA SOCIETA' CON NOI!!!! - facebook.com facebook

La petroliera Odessa, battente bandiera maltese, è arrivata in Corea del Sud dopo aver attraversato lo Stretto di #Hormuz prima del nuovo blocco annunciato dall’Iran. L’arrivo della nave è considerato strategico per le forniture energetiche del Paese x.com