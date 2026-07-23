Futuro Nazionale punta a Milano e arruola Bernardo da FI | ‘La città ha bisogno di pragmatismo’

Futuro Nazionale annuncia l’intenzione di puntare su Milano e ha annunciato l’ingaggio di Luca Bernardo, ex membro di Forza Italia. Bernardo ha lasciato il partito di provenienza e si è unito al movimento fondato da Roberto Vannacci. Il nuovo partito definisce sé stesso “pragmatico” e mira a portare una svolta alla città.

FuturoNazionalemetteMilanonel mirino. E per farlo arruolaLuca Bernardo, che ha formalizzato la sua uscita daForza Italiaper approdare al movimento fondato daRoberto Vannacci, “un partito finalmentepragmatico” che potrà dare al capoluogo meneghino “la svolta che merita“. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex candidato sindaco del centrodestra nel 2021 e da un anno capogruppo azzurro in consiglio comunale, intervenendo in una conferenza stampa conLuca FerrazziePietro Macconi, i primi due consiglieri regionali di Futuro Nazionale. “Il manipolo si rafforza– ha detto l’europarlamentare intervenendo in collegamento-Milano èla città più insicura d’Italia“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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