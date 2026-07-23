La Camera ha approvato una risoluzione proposta da un rappresentante di Futuro Nazionale, che mira a contrastare quello che definisce un uso distorto della libertà di insegnamento nelle scuole. La proposta si concentra su presunte azioni di propaganda e di islamizzazione, attribuite a alcuni educatori. La risoluzione, firmata dall’onorevole Sasso, chiede misure per limitare queste pratiche.

Il testo porta la firma dell’onorevole Rossano Sasso, capogruppo futurista nella predetta commissione, il quale ha stigmatizzato l'"uso distorto della libertà di insegnamento" a suo dire fatto da alcuni educatori. Per questo, il provvedimento impegna formalmente il governo ad intervenire, legiferando per garantire il "divieto di ogni forma di indottrinamento religioso e ideologico" negli istituti di ogni ordine e grado L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Futuro Nazionale, Camera approva risoluzione contro islamizzazione e propaganda nelle scuole

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Capitol ERUPTS as Senate PASSES Emergency Resolution Stripping Trump's Privileges!!

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