Futuro Nazionale Camera approva risoluzione contro islamizzazione e propaganda nelle scuole

Da ildifforme.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Camera ha approvato una risoluzione proposta da un rappresentante di Futuro Nazionale, che mira a contrastare quello che definisce un uso distorto della libertà di insegnamento nelle scuole. La proposta si concentra su presunte azioni di propaganda e di islamizzazione, attribuite a alcuni educatori. La risoluzione, firmata dall’onorevole Sasso, chiede misure per limitare queste pratiche.

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Il testo porta la firma dell’onorevole Rossano Sasso, capogruppo futurista nella predetta commissione, il quale ha stigmatizzato l'"uso distorto della libertà di insegnamento" a suo dire fatto da alcuni educatori. Per questo, il provvedimento impegna formalmente il governo ad intervenire, legiferando per garantire il "divieto di ogni forma di indottrinamento religioso e ideologico" negli istituti di ogni ordine e grado L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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