Futuro nazionale a Milano ribolle entra Bernardo FI e l’ala destra scalpita Vannacci | Il nostro candidato sindaco entro settembre

Notizia in breve

L’ingresso di Luca Bernardo in Futuro Nazionale a Milano ha sorpreso molti, anche se fonti interne svelano che la mossa era già in cantiere. Bernardo, ex avversario di Beppe Sala nel 2021 e capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, si è unito al movimento di Giorgia Meloni. Nel frattempo, un rappresentante dell’ala destra ha annunciato che il candidato sindaco sarà scelto entro settembre.