Futuro nazionale a Milano ribolle entra Bernardo FI e l’ala destra scalpita Vannacci | Il nostro candidato sindaco entro settembre
L’ingresso di Luca Bernardo in Futuro Nazionale a Milano ha sorpreso molti, anche se fonti interne svelano che la mossa era già in cantiere. Bernardo, ex avversario di Beppe Sala nel 2021 e capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, si è unito al movimento di Giorgia Meloni. Nel frattempo, un rappresentante dell’ala destra ha annunciato che il candidato sindaco sarà scelto entro settembre.
Se l’ingresso in Futuro nazionale di Luca Bernardo, ex sfidante di Beppe Sala per il centrodestra nel 2021 e capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, è sembrato un fulmine a ciel sereno, i più informati raccontano un’altra storia. Da una parte le interlocuzioni avviate da tempo con Daniel Ferrazzi, ex Alleanza nazionale, maroniano e poi morettiano passato con Roberto Vannacci lo scorso maggio (e che ambisce al ruolo di dominus lombardo di FnV); dall’altra un’ insofferenza neanche troppo celata nei confronti di FI, specialmente verso il coordinatore Alessandro Sorte. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Il pranzo organizzato da Ignazio La Russa, a casa propria, coi cinque aspiranti sindaci del centrodestra, al quale lui, Bernardo, non è stato invitato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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