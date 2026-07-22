A Milano, Luca Bernardo, ex candidato sindaco e portatore di porto d’armi, lascia Forza Italia e si unisce a Futuro Nazionale. È il primo consigliere comunale ad entrare nel nuovo partito, con Roberto Vannacci che lo ha arruolato. Bernardo aveva sfidato il sindaco uscente alle ultime elezioni amministrative.

Roberto Vannacci arruola il suo primo consigliere comunale a Milano. Luca Bernardo, già sfidante del sindaco Beppe Sala alle scorse amministrative, lascia Forza Italia per approdare in Futuro Nazionale. Domani a Palazzo Marino l’ex consigliere azzurro spiegherà le ragioni dietro il passaggio. In collegamento da remoto parteciperà anche l’ex generale. Forse la disillusione, una certa distanza ormai verso i valori della sua area politica e il riconoscimento in quell’ala più radicale del centrodestra avranno inciso nella scelta. Qualcuno ipotizza che a spingere Bernardo sia stata anche la reazione tiepida da parte della sua area di riferimento davanti all’annuncio, dato sulle pagine del Corriere della Sera, della sua disponibilità a correre nuovamente per Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, Bernardo con Vannacci: l'ex candidato sindaco (con porto d'armi) del centrodestra arruolato in Futuro Nazionale

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Milano, Sala: Bernardo a Futuro Nazionale Strano, ci parlerò

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