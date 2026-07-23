Futuro dell’ospedale San Pio i sindaci chiedono chiarezza | No a indiscrezioni e allarmismi

Da tarantinitime.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I sindaci di cinque comuni della zona hanno chiesto chiarezza sul futuro dell’ospedale San Pio, invitando a evitare indiscrezioni e allarmismi. In vista di un incontro con la Regione Puglia previsto per il 27 luglio, hanno commentato il dibattito acceso negli ultimi giorni riguardo alla struttura sanitaria. La richiesta è di mantenere un tono informativo e di evitare comunicazioni che possano generare confusione tra i cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tarantini Time Quotidiano In attesa dell’incontro con la Regione Puglia previsto per il 27 luglio, i sindaci di Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagiano e Palagianello intervengono sul dibattito che negli ultimi giorni si è acceso attorno al futuro dell’ospedale “San Pio” di Castellaneta. A destare preoccupazione sono le indiscrezioni circolate sulla stesura del nuovo Piano Operativo Sanitario regionale, che ipotizzano una riorganizzazione di alcuni servizi del presidio ospedaliero, compreso il Punto Nascita e altri reparti ritenuti strategici per il territorio. Per i cinque amministratori, proprio la delicatezza della questione impone di attendere il confronto istituzionale già programmato con l’assessore regionale alla Sanità, evitando di alimentare un dibattito fondato su notizie non confermate. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

futuro dell8217ospedale san pio i sindaci chiedono chiarezza no a indiscrezioni e allarmismi
© Tarantinitime.it - Futuro dell’ospedale San Pio, i sindaci chiedono chiarezza: “No a indiscrezioni e allarmismi”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sanità nel Ternano: i sindaci bocciano l’USL unica e chiedono l’ospedaleI sindaci dei Comuni del Ternano hanno espresso il proprio rifiuto nei confronti della proposta di unificazione delle USL, sostenendo che questa...

San Giovanni Rotondo: San Pio nel suo Ospedale a 70 anni dalla fondazioneA settant’anni dalla fondazione di Casa Sollievo della Sofferenza, un’unità ospedaliera di San Giovanni Rotondo, San Pio è tornato a visitare la...

Temi più discussi: Ospedale San Pio, il gruppo Con lancia l’allarme sul futuro del punto nascita; Ospedale San Pio Castellaneta, Scalera chiede un'audizione urgente sulla crisi del presidio; San Pio di Castellaneta, Audizione urgente sul futuro dell’ospedale; Ordine dei Medici di Benevento, il presidente Milano: ''Basta aggressioni contro il personale sanitario''.

san pio futuro dell ospedale sanI sindaci di Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagiano e Palagianello: Il futuro dell’ospedale San Pio va discusso nelle sedi istituzionaliI sindaci di Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagiano e Palagianello chiedono che il futuro dell’ospedale San Pio sia discusso nelle sedi istituzionali. Il 27 luglio è previsto il confronto con l’asse ... trmtv.it

san pio futuro dell ospedale sanOspedale San Pio di Castellaneta, Scalera: 'E’ al collasso e dal 3 agosto il Pronto Soccorso rischia di fermarsi. Il Governo Regionale venga subito in audizione'Il San Pio di Castellaneta è arrivato al punto di non ritorno. Se qualcuno pensa di smantellare questo ospedale nel silenzio generale, sappia che dovrà assumersene davanti ai cittadini tutta la respo ... giornaledipuglia.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web