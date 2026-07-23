I sindaci di cinque comuni della zona hanno chiesto chiarezza sul futuro dell’ospedale San Pio, invitando a evitare indiscrezioni e allarmismi. In vista di un incontro con la Regione Puglia previsto per il 27 luglio, hanno commentato il dibattito acceso negli ultimi giorni riguardo alla struttura sanitaria. La richiesta è di mantenere un tono informativo e di evitare comunicazioni che possano generare confusione tra i cittadini.

Tarantini Time Quotidiano In attesa dell’incontro con la Regione Puglia previsto per il 27 luglio, i sindaci di Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagiano e Palagianello intervengono sul dibattito che negli ultimi giorni si è acceso attorno al futuro dell’ospedale “San Pio” di Castellaneta. A destare preoccupazione sono le indiscrezioni circolate sulla stesura del nuovo Piano Operativo Sanitario regionale, che ipotizzano una riorganizzazione di alcuni servizi del presidio ospedaliero, compreso il Punto Nascita e altri reparti ritenuti strategici per il territorio. Per i cinque amministratori, proprio la delicatezza della questione impone di attendere il confronto istituzionale già programmato con l’assessore regionale alla Sanità, evitando di alimentare un dibattito fondato su notizie non confermate. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Futuro dell’ospedale San Pio, i sindaci chiedono chiarezza: “No a indiscrezioni e allarmismi”

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