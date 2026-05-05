San Giovanni Rotondo | San Pio nel suo Ospedale a 70 anni dalla fondazione
A settant’anni dalla fondazione di Casa Sollievo della Sofferenza, un’unità ospedaliera di San Giovanni Rotondo, San Pio è tornato a visitare la struttura. Nonostante la leggera pioggia, molte persone si sono radunate per assistere all’evento, che ha visto la presenza di diversi rappresentanti istituzionali e membri della comunità locale. La visita ha coinvolto anche momenti di preghiera e commemorazione.
Sotto una leggera pioggia, in occasione del 70esimo anniversario dalla fondazione di Casa Sollievo della Sofferenza, San Pio è tornato nel suo ospedale. Dopo la Processione con l’urna scoperta del Santo, è iniziata la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Pietro Parolin, segretario. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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