San Giovanni Rotondo | San Pio nel suo Ospedale a 70 anni dalla fondazione

A settant’anni dalla fondazione di Casa Sollievo della Sofferenza, un’unità ospedaliera di San Giovanni Rotondo, San Pio è tornato a visitare la struttura. Nonostante la leggera pioggia, molte persone si sono radunate per assistere all’evento, che ha visto la presenza di diversi rappresentanti istituzionali e membri della comunità locale. La visita ha coinvolto anche momenti di preghiera e commemorazione.