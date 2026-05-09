Sanità nel Ternano | i sindaci bocciano l’USL unica e chiedono l’ospedale

I sindaci dei Comuni del Ternano hanno espresso il proprio rifiuto nei confronti della proposta di unificazione delle USL, sostenendo che questa potrebbe penalizzare i piccoli centri. Hanno inoltre chiesto con insistenza la realizzazione di un nuovo ospedale, ritenendo prioritario garantire servizi sanitari adeguati anche nelle zone più isolate. La Regione sta valutando le modalità di riorganizzazione del sistema sanitario locale, con decisioni che potrebbero influenzare direttamente le strutture e i servizi nei borghi più piccoli.

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