Sanità nel Ternano | i sindaci bocciano l’USL unica e chiedono l’ospedale
I sindaci dei Comuni del Ternano hanno espresso il proprio rifiuto nei confronti della proposta di unificazione delle USL, sostenendo che questa potrebbe penalizzare i piccoli centri. Hanno inoltre chiesto con insistenza la realizzazione di un nuovo ospedale, ritenendo prioritario garantire servizi sanitari adeguati anche nelle zone più isolate. La Regione sta valutando le modalità di riorganizzazione del sistema sanitario locale, con decisioni che potrebbero influenzare direttamente le strutture e i servizi nei borghi più piccoli.
? Punti chiave Perché i sindaci temono che l'USL unica penalizzi i piccoli comuni?. Come influirà la decisione della Regione sulla sanità dei borghi isolati?. Quali rischi corre la medicina territoriale senza una gestione separata?. Chi deciderà finalmente la localizzazione del nuovo presidio ospedaliero?.? In Breve Sindaci Montani e Di respingono l'accorpamento per evitare disparità tra i territori.. Roberta Tardani propone sanità integrata per tutelare le aree periferiche dell'Orvietano.. L'assemblea di Stefano Bandecchi evidenzia il rischio abbandono per i piccoli borghi.. Decisioni finali in attesa del piano socio-sanitario della governatrice Proietti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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