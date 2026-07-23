Una donna è stata denunciata per un furto in un appartamento di via San Lazzaro a Bergamo. Gli agenti della polizia di Stato, grazie alla localizzazione del telefono, hanno individuato il dispositivo in via Angelo Mai. Poco dopo, hanno rintracciato la donna, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, che si trovava in possesso della refurtiva.

L’INTERVENTO. Grazie alla localizzazione del telefono, gli agenti della polizia di Stato sono riusciti a recuperare la refurtiva. Grazie alla localizzazione, gli agenti hanno individuato il telefono in via Angelo Mai, dove poco dopo hanno rintracciato una donna, classe 1982, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, in possesso della refurtiva. Gli accertamenti hanno appurato che, poco prima, la carta di credito sottratta era stata utilizzata per tre transazione in una tabaccheria, di cui l’ultima non andata a buon fine. La donna è stata denunciata per ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Furto in un appartamento di via San Lazzaro a Bergamo: denunciata una donna

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