Cameri furto in un bar di piazza Dante | donna denunciata dalla polizia locale

Nella mattinata di martedì 19 maggio, un furto è avvenuto in un bar di piazza Dante a Cameri. Una donna è stata fermata dalla polizia locale poco dopo aver sottratto del denaro dal locale. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto immediatamente, portando alla denuncia della persona coinvolta. L’incidente si è verificato durante le ore diurne, all’interno di un esercizio pubblico della zona. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sui responsabili è ancora stato diffuso.

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