Cameri furto in un bar di piazza Dante | donna denunciata dalla polizia locale
Nella mattinata di martedì 19 maggio, un furto è avvenuto in un bar di piazza Dante a Cameri. Una donna è stata fermata dalla polizia locale poco dopo aver sottratto del denaro dal locale. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto immediatamente, portando alla denuncia della persona coinvolta. L’incidente si è verificato durante le ore diurne, all’interno di un esercizio pubblico della zona. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sui responsabili è ancora stato diffuso.
Furto in pieno giorno in un bar. È successo nella tarda mattinata di ieri, martedì 19 maggio, a Cameri, all'interno di un locale di piazza Dante, dove una donna è stata fermata subito dopo aver sottratto del denaro.L'allarme e l'interventoSul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Sullo stesso argomento
Entrano in un bar e derubano una donna che non si accorge del furto a Malnate, il colpo sventato dalla poliziaQuattro arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Malnate (Varese), dove un gruppo di cittadini sudamericani è...
Leggi anche: Ferrara, controlli a tappeto della Polizia: denunciata una donna per furto al supermercato