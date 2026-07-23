furto a perdere

Due persone sono state arrestate dopo aver rubato circa 180 chili di cocomeri da un’azienda agricola nel Mantovano. Il furto è stato scoperto e denunciato, portando all’arresto dei sospetti. La merce rubata, pari a circa un chilo di angurie, avrebbe un valore stimato in un mercato nero di frutta estiva. L’indagine è in corso per accertare eventuali collegamenti con altri furti e per valutare i danni economici subiti dall’azienda.

Quanto può valere un chilo di angurie al mercato nero della frutta estiva? Me lo sono chiesto dopo aver letto della coppia di ladri arrestata per aver rubato 180 chili di cocomeri in un’azienda agricola del Mantovano. Tra l’altro il colpo non è andato a buon fine: sorpresi dal proprietario, lo hanno strattonato e minacciato col coltello, così da rimediare alla fine l’accusa non di furto bensì quella più pesante di rapina impropria. Un disastro su tutta la linea, insomma. Anche perché, tornando alla domanda iniziale, se anche il raid fosse andato a segno, esattamente quanto avrebbe fruttato? E soprattutto, attraverso quali canali sarebbe stata piazzata l’ingombrante refurtiva? Perché d’accordo il carovita, ma generalmente un’anguria intera costa 2-3 euro al chilo al supermercato, un prezzo tutto sommato abbordabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Il furto della Gioconda.

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