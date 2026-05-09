I protagonisti di Beverly Hills 90210 hanno condiviso alcune riflessioni sul ritorno della serie in televisione e sul ricordo dei colleghi scomparsi. Hanno parlato della perdita di uno dei loro colleghi e di un’altra attrice, descrivendo questa esperienza come la perdita di una parte di sé. Nel frattempo, è stato annunciato un nuovo documentario sulla serie, e sui social media alcuni di loro invitano i fan a scrivere per ricevere risposte.

Questo articolo su Beverly Hills 90210 è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 12 maggio 2026. Gabrielle Carteris era Andrea Zuckerman, la più matura e socialmente impegnata. «Oggi i giovani vivono nell’ansia in un periodo di instabilità, ma hanno un forte senso della comunità. Beverly Hills 90210 è stata la prima serie televisiva a parlare di tematiche simili, diventando senza tempo. La differenza è che oggi racconterebbero le stesse storie con più onestà. Andrea aveva un fidanzato nero, ma allora non mi hanno permesso di baciarlo in televisione. Ora invece è l’amore a definirci, indipendentemente dal colore della pelle o dall’orientamento sessuale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Beverly Hills 90210, parlano i protagonisti: «Perdere Luke Perry e Shannen Doherty è stato come perdere una parte di noi. Ora arriva un documentario. Se volete, scriveteci su Instagram: rispondiamo noi»

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no ma beverly hills non mi ha influenzata, assolutamente ( alla fine la maglia l’ho cambiata perché sento caldo ) ma il punto è quello.. x.com

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