Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Serino per aver rotto il finestrino di un’auto nel centro abitato e aver rubato denaro. L’intervento è avvenuto dopo la segnalazione del furto. L’uomo, di origine straniera e residente a Roccabascerana, è stato accusato di furto aggravato e ricettazione. Nessun'altra persona è coinvolta e l’indagine prosegue per verificare altri eventuali reati.

Serino, rompe il finestrino di un’auto e ruba denaro: denunciato un 20enne dai Carabinieri. Furto nel centro abitato di Serino. I Carabinieri della Stazione di Serino hanno denunciato un 20enne, di origine straniera e residente a Roccabascerana, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e ricettazione. L’attività investigativa è scattata dopo un furto avvenuto all’interno di un’autovettura parcheggiata nel centro abitato del comune irpino. A darne notizia i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. Rotto un finestrino per rubare il denaro. Secondo quanto ricostruito dai militari, il responsabile avrebbe infranto un finestrino dell’auto per impossessarsi di un borsello lasciato sul sedile, dal quale sono stati sottratti 250 euro in contanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Furto in auto a Serino, 20enne denunciato per furto e ricettazione

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Furgoni pieni di auto rubate a pezzi, bloccato il carico diretto a Cerignola: preso il conducente

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