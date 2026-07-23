Furti e atti vandalici nelle scuole domande SIDI entro il 24 luglio 2026

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Entro il 24 luglio 2026 alle 23:59 si chiuderà la rilevazione sul SIDI per richiedere contributi destinati alle scuole statali colpite da furti, atti vandalici o danneggiamenti. La procedura riguarda istituzioni scolastiche ed educative che hanno subito danni, con l’obiettivo di ottenere fondi per interventi di riparazione e sicurezza. La domanda può essere presentata esclusivamente tramite il sistema online fino alla scadenza indicata.

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Scade il 24 luglio 2026, alle ore 23:59, la rilevazione sul SIDI per richiedere i contributi destinati alle istituzioni scolastiche ed educative statali colpite da furti, atti vandalici o danneggiamenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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