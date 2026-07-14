Furti e atti vandalici nelle scuole domande aperte sul SIDI fino al 24 luglio | come compilare l’istanza Manuale utente

Dal 24 luglio è possibile inviare le domande tramite il sistema SIDI per segnalare furti, atti vandalici o danni nelle scuole statali. La procedura riguarda le istituzioni scolastiche ed educative coinvolte e prevede la compilazione di un'istanza. È disponibile un manuale utente che spiega come completare correttamente la richiesta. La rilevazione è già attiva e permette di raccogliere dati sulle situazioni di emergenza nelle strutture scolastiche.

È già attiva sul SIDI la rilevazione destinata alle istituzioni scolastiche ed educative statali che hanno subito furti, atti vandalici o danneggiamenti. Le scuole interessate possono presentare domanda fino alle ore 23:59 del 24 luglio 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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