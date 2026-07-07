Furti e atti vandalici nelle scuole domande su SIDI dall’8 al 24 luglio | disponibili 3 milioni di euro

Dal 8 al 24 luglio, le scuole possono presentare domande sul SIDI per richiedere finanziamenti relativi a furti, vandalismi e danni subiti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’apertura della rilevazione con una circolare del 7 luglio, comunicando che sono disponibili 3 milioni di euro per le istituzioni interessate. La procedura riguarda le scuole pubbliche che abbiano subito atti vandalici o furti, per ottenere contributi destinati ai danni.

Con la circolare n. 43685 del 7 luglio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica l’apertura della rilevazione sul SIDI per l’assegnazione di contributi alle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbiano subito furti, atti vandalici o danneggiamenti. L’obiettivo è favorire il rapido ripristino delle condizioni necessarie al regolare funzionamento delle scuole interessate, sostenendo gli istituti colpiti da eventi che possono compromettere l’attività ordinaria. Gli eventi devono riguardare materiale didattico-laboratoriale o altri beni strumentali all’attività scolastica. È inoltre necessario che per tali episodi sia stata presentata regolare denuncia alle Autorità competenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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