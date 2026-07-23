Un furgone sospetto è stato intercettato sull’autostrada A1 in direzione di Napoli. Le forze di polizia hanno scoperto una grande fabbrica abusiva di sigarette a Campospinoso Albaredo e un deposito a Spino D’Adda, in provincia di Cremona. È stato sequestrato un carico di sigarette per un valore di circa 5 milioni di euro. La scoperta si è basata sulla ricostruzione della provenienza del veicolo sospetto.

Campospinoso Albaredo (Pavia), 23 luglio 2026 - Ricostruendo la provenienza di un furgone sospetto intercettato sull'autostrada A1 in direzione di Napoli, i finanzieri dei comandi provinciali di Caserta e Frosinone hanno scoperto una fabbrica abusiva di sigarette a Campospinoso Albaredo e un deposito a Spino D'Adda (in provincia di Cremona). Il bilancio complessivo dell'operazione è il sequestro di 300mila pacchetti di sigarette contraffatte, 13mila chili di tabacco, milioni di filtri e fustelle per il confezionamento, due linee produttive di macchinari industriali e diversi mezzi usati per il trasporto, oltre ai due capannoni. Il valore complessivo dei prodotti sottratti al mercato illegale e dell'intera linea di produzione è stimato sui 5 milioni di euro circa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furgone sospetto intercettato sull’autostrada A1, scoperta maxi fabbrica abusiva di sigarette nel Pavese: sequestro da 5 milioni

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