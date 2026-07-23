Fuorimenù pista chiusa | ad Arezzo per ballare serviva anche il permesso
Il locale Fuorimenù ad Arezzo è stato chiuso temporaneamente per 24 ore dopo che il questore ha sospeso la licenza. La decisione è stata presa perché, per ballare, era necessario ottenere un permesso che non era stato richiesto. La sospensione riguarda il locale di via di Castelsecco, impedendo di fatto l’attività di ballo prevista per la serata. La chiusura si è resa necessaria in assenza delle autorizzazioni richieste per l’attività di intrattenimento.
Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Questa sera al Fuorimenù non si balla. Non perché il deejay abbia finalmente trovato il tasto “volume umano”, ma perché il questore di Arezzo ha sospeso per 24 ore la licenza del locale di via di Castelsecco. Salta così l’aperipool del giovedì, appuntamento estivo con buffet, prenotazione obbligatoria, musica e quella particolare atmosfera capace di far sapere anche a chi abita dall’altra parte della città quale fosse il ritornello del momento. La sospensione è stata disposta ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Secondo quanto comunicato dalla... 🔗 Leggi su Lortica.it
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