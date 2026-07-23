Fuorimenù pista chiusa | ad Arezzo per ballare serviva anche il permesso

Notizia in breve

Il locale Fuorimenù ad Arezzo è stato chiuso temporaneamente per 24 ore dopo che il questore ha sospeso la licenza. La decisione è stata presa perché, per ballare, era necessario ottenere un permesso che non era stato richiesto. La sospensione riguarda il locale di via di Castelsecco, impedendo di fatto l’attività di ballo prevista per la serata. La chiusura si è resa necessaria in assenza delle autorizzazioni richieste per l’attività di intrattenimento.