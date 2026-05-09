Per mandare il bimbo al centro estivo serve pure il permesso del principale | ad Arezzo manca solo il timbro del parroco
A Arezzo, per iscrivere un bambino ai centri estivi è necessario ottenere anche l’autorizzazione del parroco, oltre a quella del dirigente scolastico. Attualmente manca il timbro del parroco, elemento richiesto per completare la documentazione. La questione è stata affrontata in un comunicato del PD locale, che ha evidenziato come spesso si parta dai documenti senza approfondire ulteriormente. La situazione riguarda le procedure amministrative legate alle iscrizioni estive per i minori.
Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa PD Arezzo AREZZO – “Gioco Quando”, ma soprattutto “Gioco Se Ti Firmano”. Il Comune di Arezzo lancia il nuovo regolamento per i servizi estivi dedicati ai bambini delle scuole comunali e riesce nell’impresa di trasformare un centro ricreativo in una prova combinata fra caccia al tesoro burocratica e talent show dell’INPS. La novità più amata dagli uffici? La priorità ai bambini di 6 anni, cioè quelli che volendo possono già infilarsi in uno dei mille campi estivi disponibili, mentre i piccoli di 3 anni restano a guardare il cancelletto con la borraccia in mano e il genitore in crisi mistica.🔗 Leggi su Lortica.it
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