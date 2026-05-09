Per mandare il bimbo al centro estivo serve pure il permesso del principale | ad Arezzo manca solo il timbro del parroco

A Arezzo, per iscrivere un bambino ai centri estivi è necessario ottenere anche l’autorizzazione del parroco, oltre a quella del dirigente scolastico. Attualmente manca il timbro del parroco, elemento richiesto per completare la documentazione. La questione è stata affrontata in un comunicato del PD locale, che ha evidenziato come spesso si parta dai documenti senza approfondire ulteriormente. La situazione riguarda le procedure amministrative legate alle iscrizioni estive per i minori.

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