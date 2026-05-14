Ad Arezzo, un cane che abbaia di notte ha scatenato una serie di interventi e discussioni all’interno di un gruppo Facebook cittadino. In poche ore, 86 esperti hanno contribuito a cercare una soluzione al problema, che ha coinvolto anche la possibilità che il suono provenisse da un riccio. La vicenda ha creato un certo fermento tra gli utenti online, portando a un confronto condiviso sulla situazione.

Ad Arezzo basta un cane che abbaia in lontananza per trasformare un tranquillo gruppo Facebook cittadino in una centrale operativa degna della Protezione Civile. Il caso è scoppiato in zona Pantano, dove un residente ha pubblicato un appello disperato: “Tutte le sere e per tutta la notte c’è un cane che abbaia ininterrottamente. non mi fa dormire”. Una frase semplice, umana, quasi ingenua. Errore fatale. Nel giro di mezz’ora il post ha attirato: veterinari;. criminologi;. animalisti;. esperti di acustica urbana;. persone che consigliano camomille con l’autorità di un primario ospedaliero;. una signora convinta che dietro tutto ci sia “un riccio nel recinto”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - “Cane abbaia di notte”, caos ad Arezzo: 86 esperti risolvono il caso su Facebook, spunta anche la pista del riccio

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