Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Fuorigrotta dopo aver truffato due anziane fingendosi un carabiniere. La polizia lo ha individuato e fermato subito dopo aver lasciato un palazzo. I monili sottratti alle vittime sono stati restituiti.

Fuorigrotta, individuato e fermato dopo una presunta truffa: restituiti alle vittime i monili sottratti. Bloccato dalla Polizia dopo l’uscita da un palazzo. Un 29enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di truffa aggravata al termine di un intervento effettuato nel quartiere Fuorigrotta. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato dagli agenti del Commissariato San Ferdinando mentre usciva da uno stabile di via Lepanto. I poliziotti, che lo avevano riconosciuto come possibile autore di una precedente truffa, hanno deciso di sottoporlo a controllo. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Trovato con diversi gioielli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fuorigrotta, finto carabiniere truffa due anziane: arrestato 29enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ARAGONA, TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE UN ARRESTO

Notizie e thread social correlati

Fuorigrotta, estorce gioielli agli anziani con la truffa del finto carabiniere: arrestatoLunedì a Napoli, agenti del Commissariato San Ferdinando hanno arrestato un uomo coinvolto in una truffa.

Truffa del finto carabiniere a Sondrio, due giovani arrestati dopo aver raggirato persone anzianeDue giovani sono stati arrestati a Sondrio con l’accusa di aver truffato anziani fingendosi carabinieri.

Temi più discussi: Napoli, truffa due anziane spacciandosi per un finto carabiniere: arrestato 29enne a Fuorigrotta; Fuorigrotta – Finto carabiniere truffa due anziane, arrestato 29enne dalla Polizia; Fuorigrotta, estorce gioielli agli anziani con la truffa del finto carabiniere: arrestato; La truffa del finto carabiniere a Fuorigrotta: tradito dal fiuto dei poliziotti, 29enne in manette.

#Napoli - Due anziane truffate con la tecnica del finto carabiniere. La Polizia di Stato arresta un 29enne e recupera tutti i gioielli, poi restituiti alle vittime. #Fuorigrotta #Cronaca #PoliziaDiStato #Truffa #TruffaAnziani #Sicurezza #NanoTV x.com

Napoli, truffa due anziane spacciandosi per un finto carabiniere: arrestato 29enne a FuorigrottaLa polizia di stato ha tratto in arresto un 29enne, con precedenti di Polizia per truffa aggravata. In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno sorpreso ... ilmattino.it

Anziani nel mirino, arrestato un uomo per tentata truffa del finto carabiniereCAMPOBASSO - Due anziani coniugi di Campobasso hanno rischiato di cadere vittime della nota truffa del finto carabiniere, ma l’intervento ... molisenetwork.net